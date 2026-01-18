12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketi son durum nedir? Af geliyor mu?

Yeni yargı düzenlemesine ilişkin beklenti kamuoyunda giderek artıyor. 12. Yargı Paketi’nin Meclis süreci, içeriği ve takvimi merak konusu olmaya devam ediyor. Gözler, sürece dair yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda ve "12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak" sorusu her geçen gün artıyor.

12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son yaptığı açıklamada 12. yargı Paketi'nin şubat ayında Meclis'e gelebileceğini belirtti.

Af çıkacak mı?

Şubat ayında gelmesi planlanan yeni yargı paketinde genel af veya infaz düzenlemesi beklenmiyor. Bunun yerine yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik maddeler üzerinde durulması öngörülüyor.