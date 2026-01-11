12. YARGI PAKETİ SON DURUM: 12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi? Af ve infaz düzenlemesi var mı?

Yargı alanında yapılması planlanan yeni düzenlemeler yakından izleniyor. 12. Yargı Paketi’ne dair beklenti artarken, paketin içeriğiyle ilgili soru işaretleri de sürüyor. Af ve infaz düzenlemesi olup olmayacağı kamuoyunun en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Sıkça "12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" siye soruluyor.

12. Yargı Paketi son durum nedir?

12. Yargı Paketi çalışmaları sürüyor. Henüz takvim netleşmedi. Öte yandan af ve infaz düzenlemesi ise beklenmiyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "12. Yargı Paketi'yle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Biz teknik çalışmaları tamamladık, milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Orada da hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya yönelik uzun süren davaları daha çabuk sonuçlandırmaya yönelik, duruşmaların daha sadeleştirilmesine yönelik, yine ara buluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi, noter yardımcılığı sistemi, bir kısım yargı işlemlerinin, çekişmesiz yargı işlemlerinin yargı dışında çözülebilmesini sağlamaya yönelik önemli düzenlemeler olacak. Dolayısıyla 12. Yargı Paketi infaz düzenlemesiyle ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeyi önlemeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor" dedi.