12. Yargı Paketi son durum nedir? Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi, maddeler belli oldu mu?

Türkiye'de en çok konuşulan gündemlerden biri de 12. Yargı Paketi... Paket uzun zamandır kamuoyunda takip edilirken gözler sürekli olarak Bakan Gürlek'te... Her gün yeni gelişme olup olmadığı merak edilirken sık sık "12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" sorusu yöneltiliyor.

Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi?

12. Yargı Paketi Meclis'e gelmedi. Yeni yargı paketi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Nisan ayı bitmeden teklifin komisyona gelmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Serdar Arat ve beraberindeki heyeti kabul etti.

12. Yargı Paketi son durum...

Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Serdar Arat ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Noterlerin önerilerini not alan Bakan Gürlek, yargının hızlanmasında sundukları hizmetler için tüm noterlere teşekkür etti. Noterlerin sistemde tespit ettiği sorunların ve çözüm önerilerinin yargı sistemini daha da hızlandıracağına inandıklarını vurgulayan Bakan Gürlek, "Son dönemde yargının hızlandırılması alanında sizin çok büyük emeğiniz var. Araç satışları, veraset ilanlarının verilmesi gibi birçok işlem, yargın hızlandırılması için atılmış önemli adımlar arasında yer alıyor" dedi.

Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanıp kendisine sunulan paketi de inceleyeceğini ve üzerinde çalışacaklarını belirten Bakan Gürlek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hazırlamış olduğunuz paket üzerinde de çalışma yapalım. Bunlar da inşallah yargının hızlandırılması için gerekli adımlar olacak. Dijital dönüşüm üzerinde de çalışıyorsunuz. Sürekli olarak yargının hızlanması için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle sizin yargının hızlandırılması konusundaki somut önerileriniz bizim için çok kıymetli. Şu an biliyorsunuz bir çalışma başlattık. 12. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle yargıyı hep birlikte daha da hızlandıracağız."