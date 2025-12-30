12. Yargı Paketi son durum nedir? Yeni yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek?

11. Yargı Paketi geride kaldı şimdi gözler 12. Yargı Paketi'nde... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya kısa şekilde değinirken şimdi sürekli olarak yeni yargı paketi araştırılıyor. Son durumdan haberdar olmak isteyenler "12. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek" sorusuna cevap arıyor.

12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bütçe görüşmeleri sırasında 12. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Tunç, 12. Yargı Paketi'nin de çalışmalarına başlandığını belirtti. Fakat yeni yargı paketinin ne zaman meclise geleceği henüz netleşmedi.

Af gelip gelmeyeceği ve maddeler de kamuoyu ile paylaşılmadı.