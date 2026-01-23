12. YARGI PAKETİ SON DURUM... Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi? Maddeler belli oldu mu?

12. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak? Af ve infaz düzenlemesi pakette yer alacak mı? Yargı alanında yapılması planlanan yeni düzenlemeler, son günlerde kamuoyunun en çok konuştuğu başlıklardan biri haline geldi. Özellikle cezaevi düzenlemelerine dair beklenti her geçen gün artıyor. Sürece ilişkin resmi takvim ise yakından izleniyor.

12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek?

Yeni yargı paketi ile ilgili 23 Ocak Cuma günü itibarıyla eni bir gelişme yaşanmadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son yaptığı açıklamada 12. yargı Paketi'nin şubat ayında Meclis'e gelebileceğini belirtti.

Af çıkacak mı?

Şubat ayında gelmesi planlanan yeni yargı paketinde genel af veya infaz düzenlemesi beklenmiyor. Bunun yerine yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik maddeler üzerinde durulması öngörülüyor.