12. YARGI PAKETİ SON DURUM: Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Af gelecek mi?

12. Yarı Paketi son durum sürekli araştırılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları yakından takip ediliyor. Konu gündemde yer alırken af gelip gelmeyeceği de sıkça tartışılıyor. Peki, yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek?

12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?

24 Şubat 2026 Salı itibarıyla yeni yargı paketi Meclis'e gelmiş değil. Bu ay içinde çalışmanın tamamlanması ve paketin mart ayında Türkiye Büyük Millet Meclis'i Adalet Komisyonuna gelmesi bekleniyor.

Yeni yargı paketinde son durum nedir?

Adalet Bakanı Akın Gürlek en son yaptığı açıklamada "12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ceza adaletini güçlendirmek, infaz ve yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde de bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz" dedi.