12. Yargı Paketi yürürlüğe girdi: IBAN kullandırana ceza indirimi, kanuni faiz değişti

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Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yargı sisteminin daha etkin ve hızlı işlemesini amaçlayan düzenleme; faiz hesaplamalarından dolandırıcılık suçlarına, duruşma sürelerinden miras davalarına kadar birçok alanda değişiklik içeriyor.

Kanuni faiz reeskont oranına bağlandı

Düzenlemenin ekonomik hayata yönelik en önemli başlıklarından biri kanuni faiz hesaplamasında yapılan değişiklik oldu. Buna göre, taraflar arasında faiz oranının belirlenmediği durumlarda uygulanacak kanuni faiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kısa vadeli kredi işlemlerine uyguladığı reeskont faiz oranının yüzde 80'i esas alınarak belirlenecek.

Ayrıca, yılın ilk yarısında uygulanan oran ile 30 Haziran itibarıyla geçerli reeskont oranı arasında 5 puan veya daha fazla fark oluşması halinde yılın ikinci yarısında yeni oran uygulanacak.

Hesabını kullandıranlara ceza indirimi

Yasa kapsamında banka hesabı, kredi kartı, ödeme aracı veya kripto varlık hesabını başkalarının kullanımına açarak dolandırıcılık suçuna iştirak eden kişiler için ceza indirimi getirildi.

Suça katılımı yalnızca hesap veya ödeme aracını kullandırmakla sınırlı kalan kişilerin cezaları yarı oranında indirilecek. Daha önce bu suçlardan hüküm giyen veya dosyası istinaf ve temyiz aşamasında bulunanların durumları yeniden değerlendirilecek. İnfaz aşamasındaki hükümlüler ise mağdurun zararını altı ay içinde tamamen gidermeleri halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek.

Duruşmalara üç ay sınırı

Yargılamaların hızlandırılması amacıyla hukuk davalarında iki duruşma arasındaki süre kural olarak üç ayı geçemeyecek. Bilirkişi incelemesi, istinabe veya benzeri zorunlu nedenlerin bulunması halinde hâkim gerekçesini göstermek şartıyla daha uzun süre belirleyebilecek.

HAGB uygulaması yeniden düzenlendi

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) uygulamasında da önemli değişiklikler yapıldı.

İki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasını gerektiren suçlarda belirli şartların oluşması halinde HAGB kararı verilebilecek. Bu kararlara karşı istinaf ve temyiz yolu da açıldı.

Buna karşın işkence, eziyet ile kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işledikleri kötü muamele suçlarında HAGB uygulanmayacak.

Miras satışlarında yeni usul

İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tamamı mirasçılara ait taşınmazların ortaklığın giderilmesi amacıyla satışında ilk açık artırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. İlk ihalede teklifler taşınmazın tahmini değeri üzerinden verilecek.