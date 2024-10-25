12 yaşındaki çocuktan okulda bıçaklı tehdit
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk okula bıçakla giderek tehditler savurdu. Çocuk, okula çağırılan polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı, daha sonra da adliyeye sevk edildi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Esenevler Mahallesi'nde dün bir ortaokulda tehdit olayı yaşandığı ihbarı üzerine polis ekipleri okula gitti.
Okulun öğrencisi K.Ş.'nin sağlık sorunları nedeniyle ilaç kullandığı ve bu ilaçları Müdür Yardımcısı S.M.U.'nun kontrolünde aldığı belirlendi.
S.M.U.'nun, okulda başka bir öğrenciyle problem yaşayan K.Ş.'nin velisini aradığı ancak ailenin okula gelmediği, Müdür Yardımcısı'nın aileyle telefonla görüşmesi sonrası K.Ş'nin sözlü hakarette bulunarak okuldan ayrıldığı tespit edildi.
Bir süre sonra okula bıçakla dönerek tehditte bulunduğu öne sürülen K.Ş. , polis ekiplerince muhafaza altına alındı. K.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.