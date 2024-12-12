12 yıl sonra bir ilk! Türkiye Şam'a maslahatgüzar atadı
Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Büyükelçiliği'ne Geçici Maslahatgüzar olarak atandı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, yeni görev yeri olarak Suriye'nin başkenti Şam'daki Türk Büyükelçiliği'nde Geçici Maslahatgüzar olarak atanmış bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etti. Türkiye, 2012 yılında Şam'daki büyükelçilik faaliyetlerine son vermiş ve personelini geri çekmişti.
Suriye'deki Türk diplomatik misyonu, 2012 yılında rejimin barışçıl göstericilere yönelik şiddet kullanması sonucu faaliyetlerini durdurmuş, ardından büyükelçilik personeli Türkiye'ye dönmüştü. O tarihten bu yana, Türkiye'nin Suriye'deki İstanbul Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam etmişti.