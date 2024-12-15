12 yıl sonra yeniden... Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine başladı
Suriye'de Baas rejiminin yıkılması ile muhalifler yeni hükümetin kurulması için çalışmalara başladı. Öte yandan tam 12 yıldır faaliyet dışında olan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de yeniden açıldı.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye ile ilişkilerin bozulduğu 2012'de kapanmıştı. Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla birlikte Türkiye'ye dönmüştü.
Ancak 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması ile Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği faaliyetlere yeniden başladı.
Elçilik binasının kapıları yeniden açılıp, Türk bayrağı göndere çekildi.
Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.
Suriye'nin yeniden inşasına katkı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Büyükelçiliğimizin yeniden açılması, Suriye'nin istikrarı, bölgemizde barış ve işbirliğini tesis etme yönündeki kararlılığımızın en somut adımlarından biridir. Suriye ile kurulan diplomatik temasların, kardeş Suriye halkı için hayatın normale dönme sürecine; Suriye'nin kurumsal, ekonomik ve fiziki koşulları ile yeniden inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum. Şam Büyükelçiliğimizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
12 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliğimizin, aziz bayrağımızın göndere çekilmesiyle yeniden hizmete girmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 14, 2024
Büyükelçiliğimizin yeniden açılması, Suriye’nin istikrarı, bölgemizde barış ve iş birliğini tesis etme yönündeki kararlılığımızın en somut… pic.twitter.com/Nvd4EHFZRZ