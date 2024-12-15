12 yıl sonra yeniden... Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye ile ilişkilerin bozulduğu 2012'de kapanmıştı. Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla birlikte Türkiye'ye dönmüştü.

Ancak 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması ile Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği faaliyetlere yeniden başladı.

Elçilik binasının kapıları yeniden açılıp, Türk bayrağı göndere çekildi.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

Suriye'nin yeniden inşasına katkı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Büyükelçiliğimizin yeniden açılması, Suriye'nin istikrarı, bölgemizde barış ve işbirliğini tesis etme yönündeki kararlılığımızın en somut adımlarından biridir. Suriye ile kurulan diplomatik temasların, kardeş Suriye halkı için hayatın normale dönme sürecine; Suriye'nin kurumsal, ekonomik ve fiziki koşulları ile yeniden inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum. Şam Büyükelçiliğimizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."