121 şirket TMSF'ye devredildi: Can Holding’in hangi şirketlerine el konuldu? İşte liste!
Can Holding’e düzenlenen operasyonun ardından gözler el konulan şirketlere çevrildi. “Can Holding’in hangi şirketlerine el konuldu?” sorusu gündemin en çok araştırılan konuları arasında. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin de aralarında bulunduğu medya kuruluşlarının yanı sıra enerji, eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirkete kayyum atanacak. İşte el konulan şirketler...
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konuldu. Kararın ardından kamuoyunda en çok merak edilen konu “Can Holding’in hangi şirketlerine el konuldu?” sorusu oldu.
Can Holding'e ait hangi şirketlere el konuldu?
Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketler arasında medya, enerji, eğitim ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar dikkat çekiyor.
İşte el konulan bazı şirketler:
* Show TV
* Bloomberg HT
* HT Spor
* Habertürk
* Energy
* Awox
* Seikon
* Telefox
* Energia
* İstanbul Bilgi Üniversitesi
* Doğa Koleji
* Mediza Hospital
* Golden Hill Otel
* Tokai
* Elit