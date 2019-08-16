124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

16 Ağustos 2019

Suriye yönetimi ve Rusya'nın İdlib'in güneyine başlattığı operasyonların ardından Kurban Bayramı boyunca 124 bin civarındaki sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göçtü.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, Suriye ordusu ve müttefiki Rusya'nın İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesi civarında ilerlediği Kurban Bayramı süresince 124 bin civarındaki sivilin yerinden edildiğini söyledi.

Hallac, 19 bin 231 aileden oluşan sivillerin büyük çoğunluğunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi kamp alanlarına göç ettiğini belirtti.

Sivillerin bir kısmının buradan sonra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine yöneldiğini ifade eden Hallac, bayramda süren saldırıların yanı sıra Han Şeyhun ve civarının kuşatılması tehlikesinin de göç hareketinde etkili olduğunun altını çizdi. (AA)

Operasyonlar, ateşkesi ve ağır silahları teslim etmeyi reddeden terör örgütü el Kaide'nin Suriye kolu olan Hay'at Tahrir el Şam'a karşı yürütülüyor.

Suriye ordusu, İdlib'in güneyinde hızlı ilerleyişini sürdürüyor. Son gelen bilgilere göre, ordu kritik önemde bulunan Han Şeyhun şehrinin kuzeybatısında bulunan Madaya kasabasını kontrolü altına aldı. Kasaba, Hay'at Tahrir el Şam örgütünün kontrolündeydi. (HM)