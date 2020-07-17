1250 yataklı Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır

17 Temmuz 2020

ANKARA(DÜNYA)



YDA Group Kamu Özel İşbirliği Projeleri Koordinatörü Necip Atay, son iki aydır Sağlık Bakanlığı ile birlikte özverili bir çalışma yürüterek hastaneyi hazır hale getirdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu projeye özel önem verdiğini dile getiren Atay, ameliyathaneden radyolojiye, laboratuvardan tıbbi cihazlara kadar tüm kurulumların tamamlandığını kaydetti. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda tüm testlerin tamamlandığı bilgisini veren Necip Atay, 838 yatakla başlayan projenin, Cumhurbaşkanının talimatıyla bin bin 250 yatağa çıkarıldığını söyledi.

Hastanede, hastaların yanı sıra sağlık çalışanlarının da dinlenme ve sosyal alanları bulunduğunu kaydeden Atay, “Modern tıpta tanı, tedavi ve hasta değerlendirmesinde gereksinim duyulan laboratuvar testleri; Konya Şehir Hastanesi’nin laboratuvarlarında, son teknoloji cihazlar ve deneyimli teknisyenler ile kullanışlı tasarıma sahip geniş fiziksel ortamlarda mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacak bir yapıya sahip” diye konuştu.

Toplam 420 bin metrekare kapalı alana sahip Konya Şehir Hastanesinde, 278 poliklinik, 609 hasta yatağı, 130 yoğun bakım, 10 KVC yoğun bakım, 48 yeni doğan yoğun bakımı, 14 adet tek kişilik doğumhane, 12 Perinatal Servis, 19 Tutuklu Servisi, 3 İyot Tedavi Birimi , 17 Yanık Merkezi olmak üzere 416 yatak kadın doğum ve çocuk 433 yatak genel hastane olarak hizmete açılacak.



Hastanede yataklı servisler dışında 32 genel, 12 gün, 2 sezeryan, 2 tüp bebek ve 1 yanık olmak üzere toplam 49 ameliyathane, endoskopi birimi, nükleer tıp birimi, meme mükemmeliyet merkezi, fizyoterapi birimi, hemodiyaliz ünitesi, sağlık kurulu ve kapsamlı bir radyoloji birimi bulunuyor.