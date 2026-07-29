13 Ahbap şirketine kayyum

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Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Başsavcılığın talebi üzerine derneğin tüm mal varlığı üzerindeki idare yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi.

Derneğin iştirakleri konumundaki şirketlerin yönetimi için ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu görevlendirildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimi ile bağlı şirketlerin yönetimi iki farklı kayyum yapısı üzerinden sürdürülecek.

Ahbap Derneği için üç yönetim kayyumu görevlendirildi

Mahkeme kararına göre derneğe ait taşınmazların, araçların ve banka hesaplarında bulunan nakdi varlıkların yönetimi bağımsız kayyumlara bırakıldı.

Bu kapsamda avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han yönetim kayyumu olarak görevlendirildi.

Kararda ayrıca Ahbap Derneği’nin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Mahkeme, Ahbap Derneği’nin bağlı iştiraklerinin ise TMSF yönetimindeki kayyum idaresine tabi tutulmasına karar verdi.

TMSF’nin kayyum olarak atandığı işletme ve şirketler şöyle:

- Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi

- Ahbap Lojistik Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat A.Ş.

- Zirve Müzik Yapım Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Globus Savunma Sanayi ve Bilişim A.Ş.

- Kanat Savunma Sanayi Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.

- Koşan Adam Müzik Yapım Menajerlik Hizmetleri Turizm Reklam Ses ve Işık Sistemleri Ltd. Şti.

- Koşan Trade Gıda Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ltd. Şti.

- Palmak Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti.

- Akberg Şirince Şarapçılık Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Sardes Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Sur Müzik Organizasyon Ses Işık Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

- Ulubey İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Dernek ve şirketler farklı kayyum yapılarıyla yönetilecek

Alınan kararla Ahbap Derneği’nin mal varlığı üzerindeki yönetim yetkisi mahkeme tarafından görevlendirilen üç kayyuma geçerken, derneğe bağlı ticari işletme ve şirketlerin yönetimi TMSF’ye bırakıldı. Böylece soruşturma sürecinde derneğin kendisi ile iştiraklerinin yönetimi birbirinden ayrılmış oldu.