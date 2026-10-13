13 Ekim son depremler listesi... İstanbul'da deprem mi oldu?
Son depremler listesi her gün kontrol ediliyor. Her gün çeşitli illerde sarsıntılar yaşanırken bugün İstanbul'da deprem olup olmadığı sorgulanıyor. İşte detaylar...
Her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi sorgulanıyor. Bugün yine 3'ün altında onlarca deprem yaşandı. İstanbul'da da küçük çaplı sarsıntı yaşanırken en son nereden ve ne zaman deprem olduğu merak ediliyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
14:52:05, Akçadağ (Malatya), 1.0
14:41:51, Merkez (Bolu), 1.2
14:20:20, Nurhak (Kahramanmaraş), 2.2
14:11:08, Marmara Denizi (Tekirdağ), 2.4
13:39:30, Akçadağ (Malatya), 2.4
13:26:28, Sumbas (Osmaniye), 1.5
13:24:07, Yahyalı (Kayseri), 1.8
12:57:43, Bala (Ankara), 1.2
12:56:42, Yeşilyurt (Malatya), 1.1
12:51:40, Ayion Oros (Yunanistan), 2.3
12:46:53, Altıeylül (Balıkesir), 1.0
12:44:16, Merkez (Bingöl), 1.8
12:39:12, Kula (Manisa), 1.1
12:05:08, Kula (Manisa), 1.0
12:01:25, Urla (İzmir), 1.3
12:01:19, Doğanşehir (Malatya), 1.4
11:49:04, Pütürge (Malatya), 1.2
11:27:50, Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş), 1.4
11:10:03, Sındırgı (Balıkesir), 1.0
11:02:47, Sincik (Adıyaman), 0.6
10:51:46, Merkez (Bolu), 0.8
10:40:58, Ege Denizi (Çanakkale), 1.4
10:06:01, Çelikhan (Adıyaman), 2.1
09:39:37, Kırkağaç (Manisa), 1.7
08:12:57, Merkez (Bolu), 1.3
08:05:36, Altıntaş (Kütahya), 1.0
08:03:28, Nurdağı (Gaziantep), 2.8
07:57:02, Altıeylül (Balıkesir), 0.7
07:56:49, Şehitkamil (Gaziantep), 1.2
07:53:31, Ege Denizi (Muğla), 1.5