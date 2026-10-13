13 Ekim son depremler listesi... İstanbul'da deprem mi oldu?

Her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi sorgulanıyor. Bugün yine 3'ün altında onlarca deprem yaşandı. İstanbul'da da küçük çaplı sarsıntı yaşanırken en son nereden ve ne zaman deprem olduğu merak ediliyor.

14:52:05, Akçadağ (Malatya), 1.0

14:41:51, Merkez (Bolu), 1.2

14:20:20, Nurhak (Kahramanmaraş), 2.2

14:11:08, Marmara Denizi (Tekirdağ), 2.4

13:39:30, Akçadağ (Malatya), 2.4

13:26:28, Sumbas (Osmaniye), 1.5

13:24:07, Yahyalı (Kayseri), 1.8

12:57:43, Bala (Ankara), 1.2

12:56:42, Yeşilyurt (Malatya), 1.1

12:51:40, Ayion Oros (Yunanistan), 2.3

12:46:53, Altıeylül (Balıkesir), 1.0

12:44:16, Merkez (Bingöl), 1.8

12:39:12, Kula (Manisa), 1.1

12:05:08, Kula (Manisa), 1.0

12:01:25, Urla (İzmir), 1.3

12:01:19, Doğanşehir (Malatya), 1.4

11:49:04, Pütürge (Malatya), 1.2

11:27:50, Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş), 1.4

11:10:03, Sındırgı (Balıkesir), 1.0

11:02:47, Sincik (Adıyaman), 0.6

10:51:46, Merkez (Bolu), 0.8

10:40:58, Ege Denizi (Çanakkale), 1.4

10:06:01, Çelikhan (Adıyaman), 2.1

09:39:37, Kırkağaç (Manisa), 1.7

08:12:57, Merkez (Bolu), 1.3

08:05:36, Altıntaş (Kütahya), 1.0

08:03:28, Nurdağı (Gaziantep), 2.8

07:57:02, Altıeylül (Balıkesir), 0.7

07:56:49, Şehitkamil (Gaziantep), 1.2

07:53:31, Ege Denizi (Muğla), 1.5