13 ilde akaryakıt operasyonu! 26 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli yürütülen geniş çaplı akaryakıt kaçakçılığı soruşturması kapsamında, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde, kaçakçılık faaliyetleriyle kamuya zarar verdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlar, Ankara'nın yanı sıra Kocaeli, Antalya, Bursa, Trabzon, Mersin, Çanakkale, İstanbul, Kırıkkale, Batman, Gaziantep, Sakarya ve Eskişehir'de düzenlendi.

Operasyon kapsamında 6'sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 26 kişi gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin sahte belgeler kullanarak kamu kurumlarına kaçak akaryakıt sattıkları, üç farklı kamu ihalesinde usulsüzlük yaptıkları ve bazı kamu görevlilerine rüşvet verdikleri belirlendi.

43 ton karışımlı 80 kilogram akaryakıta el konuldu

Emniyetin yaptığı çalışmalarda, kamuya sevk edilmesi planlanan 43 ton 80 kilogram karışımlı akaryakıt, kamu kurumlarından çalındığı tespit edilen 6 ton 780 kilogram kalorifer yakıtı ile ağır sanayi ve kamu binalarına yönelik hazırlanan 329 bin litre karışımlı akaryakıta el konuldu.

Şüpheliler hakkında "akaryakıt kaçakçılığı", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma", "mühür bozma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlamalarla işlem başlatıldı.