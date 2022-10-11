  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. 13 katlı binada iskele çöktü, işçiler iple kurtuldu
Takip Et

13 katlı binada iskele çöktü, işçiler iple kurtuldu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü, işçiler vatandaşların attığı ip yardımıyla hayata tutundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İlçede bir binada kurulan iskelede çalışan 6 işçi dış cephe çalışması yaparken, iskelede çökme oluştu. O anlarda 3 işçi can havliyle kendilerini içeri atarken 1’i alçaktan atladı, 2’si 12’nci katta asılı kaldı. İskelenin bir kısmı çökerken, kalan kısmında mahsur kalan 2 kişi, binanın çatısından ip sarkıtıp tutan vatandaşların yardımıyla hayata tutundu.

Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Mahsur kalan işçilerden 1’i itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi. Kalan 1 kişi ise itfaiye ekiplerinin merdiveni yetersiz kalınca AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekipleri mahsur kalan işçiyi sarkıttıkları ipi çekerek kurtardı.

Yaralanan Süleyman G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Acun Ilıcalı ile kızı motosiklet kazasında yaralandı

Kaza Haberleri

Acun Ilıcalı ile kızı motosiklet kazasında yaralandı
Bu konularda ilginizi çekebilir
kaza