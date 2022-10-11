13 katlı binada iskele çöktü, işçiler iple kurtuldu

İlçede bir binada kurulan iskelede çalışan 6 işçi dış cephe çalışması yaparken, iskelede çökme oluştu. O anlarda 3 işçi can havliyle kendilerini içeri atarken 1’i alçaktan atladı, 2’si 12’nci katta asılı kaldı. İskelenin bir kısmı çökerken, kalan kısmında mahsur kalan 2 kişi, binanın çatısından ip sarkıtıp tutan vatandaşların yardımıyla hayata tutundu.

Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Mahsur kalan işçilerden 1’i itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi. Kalan 1 kişi ise itfaiye ekiplerinin merdiveni yetersiz kalınca AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekipleri mahsur kalan işçiyi sarkıttıkları ipi çekerek kurtardı.

Yaralanan Süleyman G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.