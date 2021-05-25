13 maddelik ceza infaz yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Canan SAKARYA

ANKARA - İnfazına başlanmış olsa bile toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlülerin 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş veya infaz kurumunda olması durumunda toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmaması halinde hapis cezalarının infazı, çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ertelenebilecek.

AK Parti 4 ayrı kanunda değişiklik yapan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin 13 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki kanunda yapılan değişikliğe göre; nakil talebinde bulunan hükümlülerin madde durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu hükümlülerden nakil gideri alınmayacak. Hükümlüler gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle mektup alıp gönderebilecekler. Bu iletilere ilişkin bilgi ve belgeler amacı dışında kullanılamayacak. Kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak. Soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.

Tutukevleri izleme kurullarına yeni görev

Kanun teklifi ile, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarına hükümlü ve tutukların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında beklettikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde inceleyebilme, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilme, hükümlü ve tutukluları dinleyebilme görevi veriliyor. İzleme kurulları tarafından düzenlenen raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna gönderilecek.

Yabancı hükümlüler için düzenleme

Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklik ile fiili işlediği sırada akıl hastası olanlar hakkında verilen güvenlik tedbirlerinin infaz usulü belirlenerek infaz aşamasında verilecek kararların infaz hakimleri tarafından verilmesi yönünde düzenlemeye gidiliyor. Yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verildikten sonra sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak bu hükümlülerin durumlarının İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilebilmesi imkanı sağlanıyor.