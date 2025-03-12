13 Mart'a dikkat! Geyikli-Bozcaada feribotlarına fırtına iptali...

Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında sadece Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den de saat 09.00 seferlerinin yapılacağı belirtildi.

Planlı diğer 6 sefer, fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.