13 Mart'a dikkat! Geyikli-Bozcaada feribotlarına fırtına iptali...
Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise 6 sefer iptal edildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında sadece Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den de saat 09.00 seferlerinin yapılacağı belirtildi.
Planlı diğer 6 sefer, fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.