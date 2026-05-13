13 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranı: Barajların son durumu nedir?
İstanbul baraj doluluk oranları son yağmurların ardından merak ediliyor ... İSKİ son verileri paylaştı ve şimdi oranlar araştırılıyor. İşte son durum...
Dün akşam saatlerinde İstanbul'da aniden bastıran yağmur yüz güldürürken İstanbullular bugün baraj doluluk oranlarını öğrenmeye çalıştı. İSKİ barajlardaki son durumu kamuoyu ile paylaştı. Şimdi "13 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusu sık sık geliyor.
13 Mayıs 2026 barajlarda son durum nedir?
İSKİ 13 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranlarını paylaştı. Dün yüzde 71,98 olan oran bugün yüzde 71,89'a düştü.
Ömerli - %95
Darlık - %91
Elmalı - %95
Terkos - %58
Alibey - %65
Büyükçekmece - %55
Sazlıdere - %44
Istrancalar - %39
Kazandere - %57
Pabuçdere - %57