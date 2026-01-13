13 OCAK 2025 SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Bugün yine ülkemizde onlarca sarsıntı kaydedildi. Ufak çaplı depremler vatandaşlar tarafından hissedilmezken her gün listeyi kontrol etmek isteyenler "son depremler" araması yapıyor. İşte AFAD'ın geçtiği veriler...
Türkiye genelinde gün boyunca kaydedilen hareketlilik yakından izleniyor. Büyük bir deprem yaşanmamış olsa da farklı bölgelerde meydana gelen küçük ölçekli sarsıntılar merak ediliyor. Özellikle yaşadıkları yerde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar güncel listeleri kontrol ediyor. İşte son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
08.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06.40 – Darende (Malatya) – 1.1
06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
06.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
05.41 – Buldan (Denizli) – 1.2
04.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
04.45 – Merkez (Şırnak) – 1.2
04.28 – Akdeniz, Gazipaşa açıkları (Antalya) – 3.7
04.09 – Pütürge (Malatya) – 1.2
03.29 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.6
03.24 – Van Gölü, Tuşba (Van) – 3.0
03.21 – Van Gölü, Tuşba (Van) – 2.6
03.13 – Emirdağ (Afyonkarahisar) – 1.6
03.04 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.8
02.55 – Bahçesaray (Van) – 1.6
02.16 – Doğanşehir (Malatya) – 1.5
01.53 – Erciş (Van) – 1.8
01.41 – Sultandağı (Afyonkarahisar) – 1.3
01.37 – Sincik (Adıyaman) – 1.5
01.08 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.5
00.42 – Hekimhan (Malatya) – 2.2
00.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
00.21 – Pütürge (Malatya) – 1.3