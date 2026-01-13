13 OCAK 2025 SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Türkiye genelinde gün boyunca kaydedilen hareketlilik yakından izleniyor. Büyük bir deprem yaşanmamış olsa da farklı bölgelerde meydana gelen küçük ölçekli sarsıntılar merak ediliyor. Özellikle yaşadıkları yerde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar güncel listeleri kontrol ediyor. İşte son depremler listesi...

08.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

06.40 – Darende (Malatya) – 1.1

06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

06.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

05.41 – Buldan (Denizli) – 1.2

04.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

04.45 – Merkez (Şırnak) – 1.2

04.28 – Akdeniz, Gazipaşa açıkları (Antalya) – 3.7

04.09 – Pütürge (Malatya) – 1.2

03.29 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.6

03.24 – Van Gölü, Tuşba (Van) – 3.0

03.21 – Van Gölü, Tuşba (Van) – 2.6

03.13 – Emirdağ (Afyonkarahisar) – 1.6

03.04 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.8

02.55 – Bahçesaray (Van) – 1.6

02.16 – Doğanşehir (Malatya) – 1.5

01.53 – Erciş (Van) – 1.8

01.41 – Sultandağı (Afyonkarahisar) – 1.3

01.37 – Sincik (Adıyaman) – 1.5

01.08 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.5

00.42 – Hekimhan (Malatya) – 2.2

00.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

00.21 – Pütürge (Malatya) – 1.3