13 Ocak Salı (yarın) İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

İstanbul için okul tatil haberi dün akşam saatlerinde geldi. Milyonlarca öğrenci tatil haberini alıp büyük sevinç yaşarken yarın tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

İstanbul Valiliğinin resmi ve sosyal medya hesapları sabahtan itibaren sık sık kontrol ediliyor. Peki bir duyuru geldi mi?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Kar yağışının bugün gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. 13 Ocak Pazartesi günü ise İstanbul'u bulutlu ve yağışsız bir hava bekliyor.

İlçelerin durumuna göre akşam saatlerinde bir duyuru yapılması bekleniyor. Henüz kar tatili haberi gelmiş değil.