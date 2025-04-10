13 üniversiteye rektör atandı: Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'na Cevdet Vural getirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ve 13 üniversiteye rektör ataması yaptı. Karar kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'na Cevdet Vural atandı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine İbrahim Şenel seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 13 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydın, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Koç, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Oktay Yıldız, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Gençcelep, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rengin Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zekeriya Akman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmud Güngör atandı.
YÖK üyeliğine ise Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel atandı.