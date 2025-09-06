13 yaşındaki çocuğu para karşılığı ‘evlendirdiler!’
Bir anne katıldığı canlı yayında 13 yaşındaki çocuğunu para karşılığı evlendirdiklerini itiraf etti... Savcılık talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, çocukla evlenen Kamil K. ile ailesi Emrah ve Elvan K.’yı gözaltına aldı. Şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.
Özlem I. adlı bir kadın ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programında 13 yaşında çocuğunun para karşılığı “evlendirildiğini” itiraf etti.
Kadının beyanını ihbar kabul eden İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Savcılık talimatıyla devreye giren İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 13 yaşındaki çocukla evlenen Kamil K. ile ailesi Emrah ve Elvan K.’yı gözaltına aldı.
Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA