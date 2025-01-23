13 yıllık ara sona erdi! İstanbul-Şam uçuşları bugün yeniden başladı

Suriye uçuşlarına verdiği 13 yıllık arayı bugün noktalayan THY, 349 yolculu seferiyle Şam'a uzun bir aradan sonra ilk uçuşunu yaptı. ,

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan 'TK 846' uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla yapılan sefer öncesinde uçağa binecek Suriyeli yolculuarın yaşadığı sevinç görülmeye değerdi. Terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşayan bazı yolcuların üstlerinde Suriye devrimi bayrağını taşıdığı görüldü.

"Kendimi rüyadaymış gibi hissediyorum"

2012'de Türkiye'ye gelip hayat kuran yolculardan Ahmet Kiraz, "En son ailemizle birlikte dönüş umudumuz yoktu diye düşünüyorduk. Bir anda olaylar olunca çok mutlu olduk. Bugün ilk uçuşla ülkeme dönüyorum ve her anı kaydediyorum. Kendimi rüyadaymış gibi hissediyorum. Türkiye'den herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.