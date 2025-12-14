14 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da barajlar doldu mu?
İstanbul'da zaman zaman yağan yağmur yüz güldürürken barajlarda da ufak bir artış söz konusu... Vatandaşlar son durumu merak ediyor ve "İstanbul'da barajlar doldu mu" sorusu yükselmiş durumda...
Ülkemizde yağışlar son günlerde artmış durumda... İstanbul'da az da olsa yağan yağmur İstanbulluları sevindirdi. Her gün barajların durumu araştırılıyor. Bugün de "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusu hızlanmış durumda...
14 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı nedir?
İSKİ'nin bugün açıkladığı verilerde baraj doluluk oranı yüzde 17.95'ten yüzde 17.98'e yükseldi.
14 Aralık 2025 baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli: %15,76
Darlık: %28,55
Elmalı: %53,85
Terkos: %19,47
Alibey: %12,92
Büyükçekmece: %17,67
Sazlıdere: %16,14
Istrancalar: %30,22
Kazandere: %2,09
Pabuçdere: %2,45