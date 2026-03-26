14 ildeki 54 taşınmaz için özelleştirme kararı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 14 ilde bulunan 54 taşınmazın özelleştirme kapsamına alınmasına karar verildi. Karara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, üzerindeki yapılarla birlikte farklı illerde yer alan toplam 54 taşınmaz özelleştirme programına dahil edildi.

Bu kapsamda Ankara'da 27, İstanbul'da 6, Hatay'da 3, Kayseri'de 3, Yalova'da 3 taşınmazın yanı sıra Aydın, Balıkesir, Bolu, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Muğla ve Tekirdağ'daki çeşitli taşınmazlar da programa alındı.

Farklı yöntemler uygulanacak

Söz konusu taşınmazların özelleştirilmesinde satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli gibi yöntemlerin yanı sıra, işin niteliğine uygun farklı hukuki tasarrufların da uygulanabileceği belirtildi. Bu süreçte mülkiyetin devri ya da işletme haklarının verilmesi gibi seçenekler değerlendirilebilecek.

Süre 2028 sonuna kadar

Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor. Sürecin belirlenen takvim doğrultusunda yürütüleceği ifade edildi.

Özelleştirme işlemlerinden elde edilecek gelirlerin, giderler düşüldükten sonra Hazine'ye aktarılacağı bildirildi.