14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM’ye sunuldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun da aralarında bulunduğu 14 milletvekili hakkında hazırlanan 17 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderildi. Dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sevk edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun da aralarında yer aldığı 14 milletvekiline ait 17 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.
Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkerelerinin, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildiği belirtildi.
Dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekilleri
Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
* CHP Genel Başkanı Özgür Özel
* DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç
* İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
* CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
* CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca
* CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu
* CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
* CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat
* DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki
* DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek
* DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
* DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan
* DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü
* DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında ikişer dosyanın bulunduğu bildirildi.