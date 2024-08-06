1,4 milyon tonluk TKİ kömür yardımından 1,6 milyon aile faydalanacak

TKİ, kömürlerin zamanında ve hızlı bir şekilde teslim edilmesi için sevkiyatlara temmuzda başladı. Vatandaşların soğuk kış günlerini rahat geçirmelerini sağlamak için sevkiyatların kasım sonunda tamamlanması bekleniyor.

'İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar', İlk kez 2003'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımları devam ediyor. TKİ tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına teslim edilen kömürler, ailelere ulaştırılıyor.