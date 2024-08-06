1,4 milyon tonluk TKİ kömür yardımından 1,6 milyon aile faydalanacak
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu koordinasyonunda yapılan yerli linyit kömür sevkiyatında, bu yıl içerisinde yaklaşık 1,6 milyon ailenin kömür dağıtımlarından faydalanması hedefleniyor. Yıl boyunca dağıtılacak toplam kömür miktarı ise 1,4 milyon ton olacak. Kanun kapsamında yapılan kömür dağıtımında bugüne kadar 81 il ve 980 ilçeye toplam 36 milyon ton ısınma amaçlı torbalı kömür dağıtıldı.
TKİ, kömürlerin zamanında ve hızlı bir şekilde teslim edilmesi için sevkiyatlara temmuzda başladı. Vatandaşların soğuk kış günlerini rahat geçirmelerini sağlamak için sevkiyatların kasım sonunda tamamlanması bekleniyor.
'İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar', İlk kez 2003'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımları devam ediyor. TKİ tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına teslim edilen kömürler, ailelere ulaştırılıyor.