14 Ocak'ta bazı Çanakkale feribot seferleri iptal edildi

GESTAŞ AŞ tarafından yapılan duyuruya göre, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşım sağlayan feribot seferlerinde 14 Ocak 2025 Salı günü bazı iptaller yaşanacak. Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan ise 07.00, 13.00 ve 17.00 seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Geyikli-Bozcada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal olduğu bildirildi. Diğer seferlerin ise normal saatlerinde yapılması bekleniyor.