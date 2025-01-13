14 Ocak'ta bazı Çanakkale feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. Sefer iptallerine ilişkin detaylı açıklamayı Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yaptı.
GESTAŞ AŞ tarafından yapılan duyuruya göre, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşım sağlayan feribot seferlerinde 14 Ocak 2025 Salı günü bazı iptaller yaşanacak. Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan ise 07.00, 13.00 ve 17.00 seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Geyikli-Bozcada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal olduğu bildirildi. Diğer seferlerin ise normal saatlerinde yapılması bekleniyor.