14 Şubat mesajı paylaşan Merve Taşkın hakkında karar açıklandı!
Sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı yapmasının ardından gözaltına alınan Merve Taşkın hakkında karar verildi. Mahkeme, Taşkın'a 'ev hapsi' uygulanmasını kararlaştırdı.
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı sonrası gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Taşkın, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkça ifadesi alınan Taşkın, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Taşkın hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.