14 Şubat’ta fahiş fiyata geçit yok: Gülün adedi 400-500 liradan satılırsa gerekli yaptırımları uygularız

Çiçekçilerin dört gözle beklediği Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı. Her sene olduğu gibi bu sene de 14 Şubat'ta milyonlarca çiçeğin satılması bekleniyor. Vatandaşlar ise bu seneki fiyatların kaç lira bandında seyredeceğini merak ediyor.

Sabah’ın haberine göre Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanı Emin Çimen, İstanbul'u istisna tutarak gülün adet fiyatının 150-300 lira arasında değişeceğini açıkladı.

“Tüm üyelerimize güvenimiz tam”

1 ay önceki fiyatlar ne ise 14 Şubat'ta da aynı fiyatları uygulayacaklarını kaydeden Çimen, "Özel günlerde fırsatçılığa asla tenezzül etmeyen nadir sektörlerden biriyiz. Bizim tüm üyelerimize güvenimiz tam. 1 Şubat'tan bu yana Sevgililer Günü için hazırlıklarımız başladı. 14 Şubat'ta fahiş fiyattan çiçek satanı oda başkanlıklarına bildirsinler. Olacağına ihtimal vermiyorum ancak özellikle Ankara'da gülün adedini 400-500 liradan satan olursa elbette gerekli yaptırımları uygularız" ifadelerini kullandı.