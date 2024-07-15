14 Temmuz'da Kapıkule'de araç ve yolcu geçiş rekoru kırıldı

Gurbetçi sezonunun 22 Haziran'da başladığını ve eylül ayına kadar da devam edeceğini anımsatan Yunus Sezer, "Dün itibariyle tüm zamanların giriş açısından rekoru kırıldı. Kapıkule'de 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu girişi gerçekleştirdi. Bu, şu ana kadar Kapıkule'de gerçekleştirilen en fazla yolcu ve araç girişi" dedi. Geçen haftaki rekor 38 bin 692 yolcu ile 9 bin araç olarak kaydedilmişti.

Gurbetçilerin yoğunluk nedeniyle gümrükte sıkıntı yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığına işaret eden Sezer, "Geçen seneye göre yoğunluk çok artınca da hem gümrük yönüyle hem de emniyet yönüyle buradaki noktalarda da bazı tedbirler aldık. Bir kere emniyette 110'a yakın ilave personeli görevlendirdik. Yine gümrükten de 105 personelimiz ilave olarak burada görevlendirilmiş durumda. Toplamda 1205 gümrük personelimiz burada görev yapıyor. Yine personelimiz de bunun dışında pasaport kontrollerinde görev yapıyorlar. Geçen yıl 12 olan peronlardaki sayımız bu sene 24'e çıkartılmış durumda" dedi.

Kupanın etkisi büyük

Sezer, A Millilerin çeyrek finalde elenmesinin sonrasındaki gün sınır kapılarında yoğunluğun başladığına dikkat çekti. Sezer'in ziyaretine Kapıkule Mülki İdare Amiri Erdoğan Beypınar, Edirne Özel İdare Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Trakya Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürü Nihat Kınık'ta eşlik etti.