14. Uluslararası “ISK-SODEX” fuarı başladı

04 Ekim 2019

Yeşim ARDIÇ

İSTANBUL - 2 – 5 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’ta düzenlenen ve iklimlendirme sektörünü buluşturan fuarda bu yıl Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Hollanda, İtalya, Güney Kore, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, İspanya, İran, Rusya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Tayvan ve Japonya’dan katılımcılar yer alacak. Fuarın açılışında konuşan Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, Türkiye iklimlendirme sanayiinin yıl sonuna kadar 5 milyar doların üzerinde ihracat hedeflediğini belirterek, yabancı şirketlerin Türkiye’deki firmalarla ticari bağlantılar kurma noktasında çok istekli olduklarını belirtti. Kühnel, “İklimlendirme sektörünün üretimde ileri teknoloji ürünlere odaklanması yerli firmalara dış pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlarken, bu gelişim yabancı yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Türkiye’deki üreticilerle ticari işbirliği yapmak isteyen yabancı yatırımcıların sayısındaki artış da hızla devam ediyor” dedi.

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) Başkanı Taner Yönet ise iklimlendirme sektörünün bir senfoni orkestrası gibi çalıştığını belirterek, “Dünya maalesef insan kaynaklı iklim krizi yaşıyor. iklim krizi yaşayan bir dünyada biz iklimlendirme sektörü olarak elimizde gelen her şeyi yapıyoruz. Bunun için devletimizle tüm işbirliğine hazırız” dedi. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet H. Şanal, bu yıl 14.’sü düzenlenen ISK-Sodex Fuarına 15 binin üzerinde yabancı ziyaretçinin gelmesini beklediklerini belirterek, “2019 yılı sonu itibariyle yaklaşık 5 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye, İklimlendirme Sektöründe Dünyanın üretim üssü haline gelmiştir. Sektörün pek çok global firmasının ülkemizde yatırımları her geçen gün artmaktadır. Radyatör ve Kombi ihracatında dünya birincisiyiz. Kısa sürede yeni gelecek yatırımlarla birlikte split klimalar ürün grubunda da çok iddialı bir duruma geleceğiz” diye konuştu. Şanal, Türk İklimlendirme Sektörünün global pazarda tanınırlığının her geçen gün arttığını, önümüzdeki yıl Milano’da düzenlenecek Mostra Convegno Fuarında Türkiye’nin partner ülke olacağını kaydetti. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise fuara katılan yerli ve yabancı firma sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çekerek, “ 40 yıl önceki küçük işletmelerimizin birçoğu dünya çapındaki firmalar artık. Fuarları gezdiğimizde bunu görüyoruz. Her yıl bu sektörde kullanılan yerlileştirilmiş cihaz ve ekipman daha da artmaktadır. İhracatımız için Bakanlık olarak yerlileştirme ve millileştirme konusunda ciddi adımlar atıyoruz” diye konuştu.