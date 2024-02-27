14 yaşındaki çocuk okulda yaşıtını bıçakladı

Kırklar Mahallesi'ndeki bir ortaokulun 8. sınıfında eğitim gören erkek öğrenciler Y.A. (14) ve M.P.K. (14), henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.P.K., bıçakla Y.A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci Y.A., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.P.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.