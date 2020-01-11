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144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonları tamamlandı

İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonlarının tamamlandığı bildirildi.

144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonları tamamlandı
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İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonlarının tamamlandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 915 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla terör örgütüne yönelik "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldı.

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