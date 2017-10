10 Ekim 2017

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'deki (BM) girişimleri sonucu 11 Ekim, 2012'den bu yana "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonuna (UNFPA) göre, son 15 yılda küresel toplum, ergenlik dönemindeki kızların hayatlarını iyileştirmede önemli ilerleme kaydetmiş olsa da kız çocukları, gelişmekte olan ülkelerde hala olumsuz koşullar altında yaşamaya mecbur bırakılıyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, dünya genelinde 1,1 milyar kız çocuğu bulunuyor. Bunlardan 62 milyonu okula gitmiyor. 6 ila 11 yaşlarındaki 16 milyon kız çocuğu ise okula bile başlayamama riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Dünyada 15-19 yaş arası her 7 kız çocuğundan biri zorla evlendiriliyor. Gelişmekte olan ülkelerde her 3 kızdan biri, 18 yaşına gelmeden evlenmek zorunda kalırken her 9 kızdan biri de 15 yaşından küçük evlendiriliyor.

Fiziksel ya da zihinsel olarak evliliğe hazır olmadıkları halde küçük yaşta evlendirilen kız çocukları, çoğu zaman fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalıyor. Bu kız çocuklarının çok büyük bir kısmı, evin sorumluluklarını üstlenmek için eğitim hayatlarını sona erdiriyor.

BM verilerine göre, yoksul ailelerin kızlarının küçük yaşta evlendirilme ihtimali, varlıklı ailelerin kızlarına göre, 2,5 kat daha yüksek.

UNICEF verilerine göre, dünya genelinde 18 yaşından önce evlendirilmiş 700 milyon kadın bulunuyor. Bu kadınlardan 125 milyonu Afrika'da yaşıyor.

Sahraaltı Afrika ülkelerinde kız çocuklarının yaklaşık yüzde 39'u 18 yaşından önce evlendiriliyor. Bu ülkeleri Latin Amerika ve Karayipler ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika izliyor.

Latin Amerika'da kız çocuklarının yaklaşık yüzde 23'ü 18 yaşından önce evlendiriliyor ve en yüksek çocuk evlilik oranı, yüzde 41 ile Nikaragua'da görülüyor. Çocuk evlilik oranı, Honduras’ta yüzde 34, Guatemala’da yüzde 30, Dominik Cumhuriyeti'nde yüzde 37, Brezilya'da yüzde 36 ve Meksika'da yüzde 23 olarak hesaplandı.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgelerinde kız çocuklarının yaklaşık yüzde 18'i, 18 yaşından önce evlendiriliyor. Bu bölge ülkelerinde her 5 kızdan biri 18 yaşından önce evleniyor. Çocuk evlilik oranı, Yemen'de yüzde 32 iken, Cezayir'de yüzde 3 olarak kaydedildi.

Çocuk yaştaki anneler

Çocuk yaşta evlendirilen kızlar arasında, doğum kontrol yöntemlerini bilmedikleri için gebe kalma oranı da daha fazla. Gelişmekte olan ülkelerde çocuk yaşta evlendirilen her 10 kızdan 9'u gebe kalıyor. Her gün 18 yaşından küçük yaklaşık 20 bin kızın doğum yaptığı bu ülkelerde gebelik ve doğumdan kaynaklanan komplikasyonlar, 15 ve 19 yaşları arasındaki kız çocuklarının ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Fiziksel ve psikolojik olgunluğa erişmemiş kız çocuklarının hamile kalması ve doğum yapması, pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor.

Kızlar daha fazla çalışıyor

UNFPA'nın 2016'da yayımladığı "10'nun gücü: 10 Yaşındaki Kızlarla İlgili Şaşırtıcı Gerçekler" raporuna göre, dünya genelinde 10 yaşında 60 milyon kız çocuğu var.

Kız çocuklarının yarısından fazlası, Cinsiyet Eşitsizliği Endeksine göre cinsiyet açısından eşit olmayan ülkelerde yaşıyor.

Rapora göre, 5-14 yaş arası kız çocuklarının yüzde 10'u, haftada 28 saatten fazla ev işleriyle uğraşıyor. Çiftlik gibi yerlerde çalışan kız çocuğu işçilerin yüzde 75'ine ücret ödenmiyor. Bu oranın erkek çocuklarında yüzde 64 olduğu bildiriliyor.

Rapor, her gün, 18 yaşının altında 47 bin 700 kızın evlendirildiğini ya da evlendirilme riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Raporda, dünyada her 10 dakikada bir kız çocuğunun gördüğü şiddet yüzünden hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Kızlar arasında en önemli ölüm sebebi AIDS

UNFPA'ya göre, 10 ve 19 yaşları arasındaki kızlarda en fazla ölüme AIDS neden oluyor.

İntihar, ergenlik çağındaki kızlar arasında ikinci ölüm sebebi. Çok sayıda kız çocuğu, maruz kaldıkları şiddet nedeniyle kendi hayatına son veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (DSÖ), zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonları, kanama, sepsis gibi gebelik komplikasyonları, sağlıksız ve güvensiz kürtaj komplikasyonları da başlıca ölüm nedenleri arasında gösteriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), 2011'de Türkiye'nin girişimiyle 11 Ekim'i "Dünya Kız Çocukları Günü" ilan etmişti. BM Genel Kurulu, 11 Ekim'in "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak kabul edilmesi için Türkiye, Kanada ve Peru tarafından hazırlanan karar tasarısını oy birliğiyle onaylamıştı.

Kaynak: AA