15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

15 Mayıs 2020

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra evden dışarı çıktı.

Hafta sonu 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlara, çarşamba günü de 0-14 yaş aralığındaki çocuklara tanınan sokağa çıkma izni, bugün de 4 saatliğine 15-20 aralığındaki gençlere verildi.

40 gündür sokağa çıkamayan gençler, 4 saatlik izni özellikle parklarda geçirmeyi tercih etti.

Gençlerin, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına kısmen dikkat ettikleri görüldü.

Parklarda arkadaşlarıyla buluşup sohbet eden gençler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

"En son dışarı çıktığımda kıştı"

Kuğulu Park'a annesiyle gelen 16 yaşındaki Zeynep Oral, sokağa çıkmayı özlediğini belirterek "Heyecanlıyım. Hayatımda sanki ilk kez dışarı çıkmışım gibi hissediyorum." dedi.

Parka gelen bir genç kız ise "Dışarı çıktığım için çok mutluyum. Temiz hava, ağaçlar çok rahatlatıcı. En son dışarı çıktığımda kıştı. Mevsime alışamadım çok sıcak geldi." diye konuştu.

İzmir'de de gençler uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

TÜİK verilerine göre 15-20 yaş grubunda yaklaşık 330 bin kişinin yaşadığı kentte, sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan gençlerden bazıları sahil kesiminde yürüyüşü tercih etti.

Hava sıcaklığının gün içinde 37 dereceye kadar çıkmasının beklendiği İzmir'de gençlerden bazıları bisiklete binerken, bazıları da paten kaydı.

Adana'da sıcak hava nedeniyle, sokağa çıkan gençlerin bir kısmı gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Mersin'de cadde ve sokaklarda maske takarak önlem alan gençler, güneşli günün tadını çıkardı. Bazı gençler aile yakınları ve arkadaş gruplarıyla alışveriş merkezlerinde vakit geçirdi.

Osmaniye'de de şehrin işlek caddelerinde gruplar halinde yürüyen gençler, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Kahramanmaraş'ta 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyüş yaptı.

Kilis'te de 15-20 yaş arası gençler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dışarı çıktı.

İznini Cumhuriyet Meydanı'nda geçiren Gürkan Kaya, yaklaşık 2 ay sonra ilk defa dışarı çıktığı belirterek, uygulamanın belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri vatandaşı sosyal mesafe ve maske kuralları başta olmak üzere alınan tedbirlere uymaları yönünde uyardı.

Gençler Konyaaltı Sahili yolunda 'Erik Dalı' oynadı

Şanlıurfa'da Sultan Fatih Mehmet, Turgut Özal, Şehitlik parkları gibi alanlarda sosyal mesafe kuralına dikkat ederek buluşan gençler güzel havanın tadını çıkardı.

Arkadaşlarıyla buluşan Mahmut Yılmaz, uzun bir sürenin ardından dışarı çıkabildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Parka geldik arkadaşlarımla buluştuk, hepimiz maske takıyoruz ve mesafemizi koruyoruz. İnşallah bu hastalık bir an önce biter de biz de rahat rahat sokağa çıkıp dolaşırız." dedi.

Antalya'da saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun hareket etti.

Bir grup genç, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan çift şeritli yolunda "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde oynadı. Gençler, bol bol fotoğraf çekti.

Marmaris'te plajlar gençler için açıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gençler, sosyal mesafe kuralına uyarak, maske takıp park ve bahçelerde gezdi, bisiklete bindi.

Bodrum'un Neyzen Tevfik, Atatürk, Cumhuriyet, Paşatarlası caddeleri ile Belediye Meydanı'nda gençler sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüş yaptı, deniz manzaralı alanlarda vakit geçirdi.

Marmaris'te ise kapalı tutulan sahil yürüyüş yolları 15-20 yaş grubu gençlere açıldı. Gençler, Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Atatürk Caddesi ile sahil yolunda yürüdü.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'nde ise futbol sahasında arkadaşıyla vakit geçiren lise öğrencisi Ramazan Çavdar, "Çok sıkılmıştık. Havalar da ısınınca artık ev çekilmez hale geliyordu. Bugün bize verilen esnekliği değerlendirmek için sokağa çıktım, arkadaşlarımla buluştum. Biraz futbol oynadık, sohbet ettik. Güzel oldu." dedi.

Kaynak: AA