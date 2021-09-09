15 bin öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili takvimi açıkladı. Buna göre ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim arasında yapılacak.

Adayların sözlü sınava merkezleri, 25 Ekim'de açıklanacak, sözlü sınavlar 12-27 Kasım'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 27 Aralık'ta açıklanacak.

Atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de yapıacak.

15 bin öğretmenin atama sonuçları 31 Ocak 2022'de belli olacak.