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15 bin öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu

15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili takvimi açıkladı. Buna göre ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim arasında yapılacak.

Adayların sözlü sınava merkezleri, 25 Ekim'de açıklanacak, sözlü sınavlar 12-27 Kasım'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 27 Aralık'ta açıklanacak.

Atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de yapıacak.

15 bin öğretmenin atama sonuçları 31 Ocak 2022'de belli olacak.

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