SON DAKİKA... 15 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman? Atamalar hangi tarihte yapılacak? İşte kılavuz

15 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman? Atamalar hangi tarihte yapılacak? İşte kılavuz
On binlerce öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığının geçeceği tercih tarihlerini bekliyordu. MEB bugün yaptığı açıklama ile sabırsız bekleyişe son verdi. 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamındaki tercih başvuruları, 17 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak olup atamalar 24 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yeni takvimi açıkladı.
15 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman?
MEB tarafından yayımlanan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre, tercih başvuruları 17 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 24 Kasım 2025’te açıklanacak.
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.
2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu için tıklayınız.