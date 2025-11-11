15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tercih heyecanı giderek artıyor. Ön başvuru ve sözlü sınav aşamalarının tamamlanmasının ardından sıra tercih dönemine geldi. Öğretmen adayları, hangi tarihler arasında tercih yapabileceklerini öğrenmek isterken "15 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman başlıyor" sorusu sıklaşıyor.

15 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’nu 15 Ekim'de açıklamıştı. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 17 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 24 Kasım 2025’te açıklanacak.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.