15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı

MEB'in yayımladığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusuna göre, bugün başlayan ve 5 Mayıs saat 16.00'ya kadar sürecek başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuru işlemleri, "başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Adaylar, ön başvurularını, "ilkatama.meb.gov.tr" adresindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak. Başvuracak adayların, 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda, KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120'den 50 ve üzerinde puan alması gerekiyor.

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuruda bulunabilecek ve bu kapsamda başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.

Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak. Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.

En fazla atama yapılacak ilk 5 branş

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımına göre, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.