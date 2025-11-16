15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreç ilerliyor. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başladı. Öğretmen adayları, tercih işlemlerinin hangi tarihler arasında yapılacağını öğrenmek istiyor. Bu nedenle de "15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu hızlanmış durumda...

15 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’nu 15 Ekim'de açıklamıştı. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 17 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 24 Kasım 2025’te açıklanacak.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.