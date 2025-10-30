15 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak? Atamalar ne zaman?

15 Bin sözleşmeli öğretmen adayları yakın tarihte tercih yapacak. MEB daha önce takvimi duyurmuştu. Bu tarihi bilmeyenler ya da tereddüt yaşayanlar şu sıralar yoğun bir araştırma içerisinde... "15 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak" sorusuna cevap aranıyor. İşte detaylar...

15 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’nu 15 Ekim'de açıklamıştı. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 17 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 24 Kasım 2025’te açıklanacak.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.