15 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlıyor? İşte MEB'in belirlediği başvuru tarihi...

15 bin öğretmen ataması sürecinde tercih dönemi için geri sayım başladı. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercih işlemlerine geldi. Öğretmen adayları, tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Tarihleri netleştirmek adına "15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlıyor" sorusuna cevap aranıyor.

15 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’nu 15 Ekim'de açıklamıştı. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 17 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 24 Kasım 2025’te açıklanacak.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.