15 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı... İstanbul barajları son durum nedir? Barajlar doldu mu?

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İstanbul böyle yağış görmedi. Birçok ilçe sular altında kalırken vatandaşlar da zor durumda kaldı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın su rezervlerine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

15 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı...

İSKİ 15 Ekim 2026 verilerini paylaştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yaklaşık 8 birim arttı ve yüzde 45.22 oldu.

15 Ekim barajlarda son durum

Ömerli Barajı: %62

Darlık Barajı: %67

Elmalı Barajı: %100

Terkos Barajı: %34

Alibey Barajı: %68

Büyükçekmece Barajı: %29

Sazlıdere Barajı: %27

Istrancalar Barajı: %84

Kazandere Barajı: %8

Pabuçdere Barajı: %3