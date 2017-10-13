15 ilde FETÖ operasyonu: 115 gözaltı kararı
FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 115 şüpheliden 53'ü yakalandı.
İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 115 kişiden 53'ü yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Denizli, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da 124 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 53'ünü gözaltına aldı.
Diğer 62 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüpheliler hakkında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "dini duyguları kullanarak dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama" ve "Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Kaynak: AA