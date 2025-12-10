15 liralık fiyat farkı davalık oldu: Bir koli maden suyundan icra takibine

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Ege Görkem Ertür, nisan ayında bir zincir marketten 1 koli maden suyu satın almak isterken raf ve kasa fiyatı arasında fark olduğunu gördü. Rafında 100 lira olarak görünen ürünün kasada 115 liradan geçtiğini fark eden Ertürk, görevliye 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u hatırlatarak raf etiketinin esas alınması gerektiğini söyledi.

Market çalışanı talebi kabul etmeyince Ertürk, ödeme yaptığı fişle birlikte ilçe tüketici hakem heyetine müracaat etti. Yapılan incelemede, mevzuat gereği tüketici lehine olan fiyatın uygulanması gerektiğine karar verildi.

Heyetin kararında şu ifadeler yer aldı:

"Tüketici talebinin 6502 Sayılı Kanunun 54-2 maddesi 'etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır' hükmü kapsamında olduğu anlaşıldığından, tüketici talebinin kabulü doğrultusunda karar verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir."

Haziran ayında çıkan kararın ardından, fark ücretinin iade edilmemesi üzerine Ertürk bu kez alacağını tahsil etmek için icra süreci başlattı.

“Hakkımı korumak amaçlı hakem heyeti yoluna gittim”

AA muhabirine konuşan Ertürk, kasadaki farkı öğrendiğinde kasiyerin etiket değişimini unuttuğunu söylediğini, çalışanı mağdur etmemek için ürünü yine de satın aldığını aktardı.

Kararın kendisini haklı bulduğunu belirten Ertürk, "Her il ve ilçede faaliyet gösteren bu zincir marketin kurumsal e-mail (elektronik posta) hesabına 2 kez mail yollayarak tüketici hakem heyeti kararıyla birlikte 15 liranın iadesini istedim. İkisinde de muhatap bulamadım, cevap alamadım. Bunun üzerine bu kararı icraya koydum. Şu an süreç icra takibi aşamasında" dedi.

"Kimse hakkını aramıyor"

Ertürk, yaşadığı durumu bir haksızlık örneği olarak gördüğünü vurgulayarak şöyle devam etti:

"Benim 15 liraya bir ihtiyacım yok. 15 lira komik bir rakam olarak kalıyor. Fakat kimse hakkını aramıyor. Ben kanun gereği hakkım olanı korumak amaçlı ve oradaki çalışanların lakayıt, umursamaz, 'ben cebimden 15 lira vereyim, büyütmeyin' tarzındaki yaklaşımına sinirlendiğim için tüketici hakem heyeti yoluna gittim."

Benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlara da çağrı yapan Ertürk, "Tüketici Hakem Heyetine e-Devlet üzerinden başvurmak tamamen ücretsiz ve çok kolay, her şey dijital. Herhangi bir adliyeye gitmelerine ya da yazılı bir form doldurmalarına gerek yok. Herkes hakkını arasın, kanun bilsin." ifadelerini kullandı.