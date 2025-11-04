Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 15 sözleşmeli öğretmen ataması için süreç hızla ilerliyor. Geçen ay açıklanan takvimin ardından adaylar tercih dönemine odaklandı. Tarih konusunda tereddüt yaşayanlar kafa karışıklığını gidermek için "15 sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlıyor" diye soruyor.

15 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’nu 15 Ekim'de açıklamıştı. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 17 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 24 Kasım 2025’te açıklanacak.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlayacak.