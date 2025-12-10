15 tatil ne zaman başlayacak? Somestr tatili hangi tarihte başlıyor?
Yarıyıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte okul takvimi öğrencilerin gündeminde üst sıralara tırmandı. Sınavlar ve yoğun ders temposu sürerken gözler, sömestrin başlayacağı tarihe çevrilmiş durumda. Eğitim döneminin ilk yarısını geride bırakmaya hazırlanan milyonlar, "15 tatil ne zaman başlayacak" sorusunu zaman zaman yöneltiyor.
15 tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre okullarda birinci dönem, 16 ocak 2026 cuma günü tamamlanacak.
Öğrencilerin beklediği 15 tatil, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde okullar iki haftalık bir dinlenme sürecine girecek.